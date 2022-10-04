Kasulidis Katar'da

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Katar’a çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak Kasulidis’in Doha ziyareti sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından kabul edileceğini yazdı.

Habere göre Kasuldis, Katar Emiri ile görüşmesi sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı mesajını da iletecek.

Kasulidis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile de bir araya gelerek ikili meselelerin yanı sıra uluslararası be bölgesel sorunları ele alacak.

Habere göre, iki ülke dışişleri bakanı, görüşmede ayrıca ikili ilişkileri değerlendirerek bunların geliştirilmesi yöntemleri üzerinde de duracak.

Kasulidis temaslarının ardından yarın adaya geri dönecek.