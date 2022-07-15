Kasulidis Londra temaslarını sürdürüyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde dün İngiltere’nin yeni atanan AB Bakanı Graham Stewart’la görüştü.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün İngiltere’nin yeni atanan AB Bakanı Graham Stewart’la görüştüğünü yazdı.

Gazete, Stewart’ın ayrıca, İngiltere’de yaşayan Rumların dernek ve kuruluşlarının bir önceki gece gerçekleştirdikleri etkinliğe de katıldığını belirtti.

Habere göre Kasulidis, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İngiliz bakanın görevine henüz iki gün önce atandığını ve görüştüğü ilk bakanın da kendisi olduğunu belirterek bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Açıklamasında, bir önceki gece Rum dernekler tarafından gerçekleştirilen etkinliğe değinen ve söz konusu etkinliğe, Stewart’ın yanı sıra Lordlar Kamarası’ndan 20’den fazla milletvekilinin de katıldığını vurgulayan Kasulidis, çok başarılı geçtiğini iddia ettiği etkinlik çerçevesinde yaptığı görüşmelerde de Kıbrıs sorunu, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler konularında görüşlerini dile getirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Stewart’la gerçekleştirdiği görüşmede de, Güney Kıbrıs-İngiltere ilişkilerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu teyit ettiklerini belirten Kasulidis, İngiltere’nin hazırlamakla yükümlü olduğu BM Güvenlik Konseyi raporunu de ele aldıklarını vurguladı.

Gazete haberinin devamında, Kasulidis’in Stewart’la görüşmesi öncesinde, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle’da görüştüğünü aktardı ancak ayrıntıya yer vermedi.