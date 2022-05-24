Kasulidis Stewart ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile bir araya gelerek Maraş’taki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun, Kasulidis ile Stewart görüşmesi hakkında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Dimitriu, Kasulidis’in, Türk tarafının, kapalı Maraş’taki sahil cephesindeki yeni faaliyetleri konusunda, Rum Yönetimi’nin duyduğu hoşnutsuzluğu ve rahatsızlığı Stewart’a ilettiğini belirtti.

Dimitriu, bunların, BM Güvenlik Konseyi kararları ile Güvenlik Konseyi başkanlığının son yapmış olduğu açıklamalarına aykırı olan faaliyetler olduğunu savundu.

Dimitriu, BM’nin Güvenlik Konseyi kararlarının koruyucusu olduğunu, bu nedenle Kasulidis’in kararların uygulanması ve söz konusu faaliyetlerin engellenmesi gerekliliğini de dile getirdiğini belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Stewart’ın, konunun önemini çok iyi anladığını ve BM kararlarına aykırı olan faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini Kasulidis’e ilettiğini yazdı.

-KASULİDİS MISIR’A GİDİYOR

Fileleftheros gazetesi bir başka haberi içerisinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in çalışma ziyareti için bugün Mısır’a gideceğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, ziyareti çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelecek.

Her iki bakan görüşmenin ardından iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katılacak.

Kasulidis, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt tarafından da kabul edilecek.