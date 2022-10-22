Kasulidis’ten Stewart’a sert üsluplu girişim

Rum Dışişleri Bakanlığı önceki gün BM’ye mektup göndererek Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne ait Taksim sahasını yeniden hayata geçirme çalışmalarına Rum yönetiminin duyduğu tepkiyi iletmesinin ardından dün de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart nezdinde “sert girişimde” bulundu.

Alithia Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamayı okurlarına “Kasulidis’ten Stewart’a Girişim” başlığıyla aktardı.

Habere göre Stewart’ın Rum Dışişleri Bakanlığı’na gitmesinin pratikte mümkün olmaması nedeniyle girişim, telefon görüşmesi şeklinde gerçekleşti. Rum basınının iddiasına göre, Kasulidis “sert bir üslup” kullandığı görüşmede Stewart’a Rum yönetiminin “Stewart’ın ve Barış Gücünün Kıbrıs’taki yetkilerini kullanma şeklinden duyduğu rahatsızlığı” dile getirdi, Barış Gücü’nün yetkisini kullanma şeklinin, Rum tarafı açısından olumsuz etkiler ve sorunlar yarattığını” iddiasında bulundu.

Kasulidis Stewart’a Yeşil Hat boyunda, özellikle de Pile’de ve kapalı Maraş bölgesi içerisinde cereyan eden “somut örnekleri” sıraladı. “Rum makamları ile istişare yapılması için” Taksim sahasında yürütülmekte olan çalışmaların “derhal durdurulmasını” ve Barış Gücünü, Rum yönetiminin “iznini ve/veya rızasını almadan” bu çalışmalara izin vermeye yönelten düşüncesi hakkında “izahat” istedi.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Stewart’ın, Barış Gücünün bütün faaliyetlerinin ara bölgenin statüsüne mutlak saygı çerçevesinde gerçekleştiği ve Rum yönetiminin endişelerinin giderilmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığı cevabını verdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Kasulidis Stewart’a “Rum tarafının yapıcı iradesinin ve iki toplum arasında güven inşa edilmesine yönelik samimi çabalarının yanlış anlaşılmasına veya acizlik olarak algılanmasına tolerans gösterilmeyeceğini” söyledi ve Kıbrıs Türk tarafının, KKTC’yi yükseltmek için “kullanabileceği faaliyetlerden kaçınılmasını tavsiye etti.”

Politis Rum yönetiminin Taksim sahasındaki çalışmalar nedeniyle BM Barış Gücü ile arasındaki zıtlaşmanın yoğunlaşmakta olduğuna dikkat çektiği haberinde, Kasulidis’in dünkü telefon görüşmesinde Stewart’a “çok sert bir üslup kullandığını” yazdı.

Fileleftheros “Colin Stewart Dinledi… Kasulidis Lefkoşa’nın BM’nin Tavrından Duyduğu Yoğun Hoşnutsuzluğu İletti” başlıklı haberinde dünkü girişimin, Stewart’ın Rum Dışişleri Bakanlığı’na gitmesinin pratikte mümkün olmaması nedeniyle telefon aracılığıyla yapıldığını ancak önümüzdeki günlerde bakanlığa çağrılacağını yazdı.