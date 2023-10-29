Kathimerini: "Kıbrıs insani krizin merkezinde"

Güney Kıbrıs’ın, çatışmaların Lübnan’a yayılması ihtimalinden büyük endişe duyduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesi “Kıbrıs İnsani Krizin Merkezinde” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın; çatışmaların, Lübnan’a da yayılması ihtimali karşısında büyük endişe duyduğunu, böylesi bir gelişmenin, kaçınılmaz olarak insani krizin yoğunlaşmasına yol açacağını yazdı.

Gazete hükümet kaynaklarının, savaşın Lübnan’a da yayılmasının, çok sayıda kişinin Türkiye ve Kıbrıs üzerinden tahliye edilmesine yol açacağını düşündüklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın elindeki verilere dayanarak, Lübnan’da şu anda 2 milyon 500 bin Suriyelinin bulunduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın; Avrupa’yı vuracak olan “mülteci tsunamisi” konusunda AB’yi uyardığını yazdı.

Böylesi bir gelişmeden kaçınmanın anahtarının, Lübnan ile iş birliği içerisinde konunun doğru bir şekilde yönetilmesinden geçtiğiniz yazan gazete, ayrıca son dönemlerde Lübnan’ın; Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akınının denetimi ve kontrolüne ilişkin Rum Yönetimi’nin çağrılarına yanıt vermediğine de dikkati çekti.

Yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Lübnan’ın mülteci akınına yönelik çağrılarına yanıt vermemesinin, Rum Yönetimi’ni korkuttuğunu belirten gazete, Rum Yönetimi’nin ayrıca düzensiz durumdan faydalanarak çok sayıda Suriyeli göçmenin Kıbrıs üzerinden tahliye olmak istemesi durumunda kendi olanaklarıyla konuyu idare etmesinin mümkün olmadığını da dile getirdiğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca ABD’nin, 100 bin kişinin Kıbrıs üzerinden tahliye olmasına ilişkin mekanizmanın hazır olması yönünde Rum Yönetimi’ne bilgi verdiğini yazdı.

Gazze’ye komşu olan yerlere de çatışmaların yayılması durumunda Filistinlilerin, 2006 Lübnan krizinde yapıldığı gibi, ticari ve savaş gemileriyle tahliye edilmesi için kurtarma köprüsü oluşturulacağını belirtti.

Habere göre yetkili bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, mevcut aşamada, kendilerini endişelendirenlerin, Filistinliler olmadığını ifade etti.