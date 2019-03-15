Katrugalos-Çavuşoğlu görüşmesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un Çarşamba günü Brüksel’de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğü, Pazartesi ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmek üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Hazırlıklar Antalya’da Olacak – Katrugalos Çavuşoğlu’yla Bir Sonraki Randevusu Öncesi Lefkoşa’da” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle de Kıbrıs sorunu konusunun Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’da yapacakları görüşmede daha net bir hal alacağını yazdı.

Gazete, Katrugalos ve Çavuşoğlu’nun Çarşamba günü Brüksel’de görüşerek fikir alış verişinde bulunduklarını belirterek Katrugalos’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmek üzere Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gideceğini duyurdu.

Katrugalos’un, Perşembe günü Antalya’da Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşme öncesinde adaya gelerek Anastasiadis ve Hristodulidis’le Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri ele alacağını belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının arzusunun, garantiler ve güvenlik konularını da içeren müzakerelerin başlaması olduğunu iddia etti.

Habere göre Katrugalos, Güney Kıbrıs ziyareti sonrasında ise 20 Mart’ta İsrail’de yapılacak üçlü zirveye katılımının ardından ertesi gün Antalya’ya gidecek.

Alithia gazetesi ise Katrugalos’un 19 Mart Salı günü Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.