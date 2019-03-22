Katrugalos, Çavuşoğlu görüşmesi...Rum basınında geniş yer buldu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un Antalya’da gerçekleştirdikleri görüşme ve sonrasında yaptıkları basın açıklaması, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Görüş Ayrılığını Yeniden Tescillediler – Yunan ve Türk Dışişleri Bakanları Arasında Güvenlik ve Enerji Konularındaki Kıbrıs Ajandası Sorunlu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyalogda en önemli sorunun Kıbrıs sorunu ve buna bağlı güvenlik, garantiler ve enerji konuları olduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Katrugalos’un dün Antalya’daki görüşmeleri ve sonrasında yaptıkları ortak basın açıklamasında gergin bir ortamın hakim olduğunu belirterek Yunanistan ile Türkiye arasında, enerji ve güvenlik konularındaki görüş ayrılıklarının bir kez daha tescillendiğini vurguladı.

Aralarındaki anlaşmazlığa karşın iki bakanın, 12 Nisan’da Yunanistan’da yapacakları görüşmede Kıbrıs sorununun gündemini belirleme konusunda uzlaşı sağladıklarını yazan gazete, Çavuşoğlu ve Katrugalos’un basın açıklamasındaki sözlerine ise ayrıntısıyla yer verdi.

HRİSTODULİDİS: “GÖRÜŞMELER OLUMLU”

Gazete haberinin devamında, Rum hükümetinin ise Çavuşoğlu-Katrugalos arasındaki görüşmenin olumlu yanını görmeyi tercih ettiğini belirterek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in sözlerini aktardı.

Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında, Katrugalos ve Çavuşoğlu’nun 12 Nisan’da müzakerelere başlama yönünde uzlaşmalarının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu ve Katrugalos’un 12 Nisan tarihinde, Kıbrıs sorununun dış konularına ilişkin müzakerelere başlama kararı almalarının önemli bir gelişme olduğunu da vurgulayan Hristodulidis, Katrugalos’ın kendisini görüşme hakkında bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

“PERDE GERİSİNDE FAALİYETLER SÜRÜYOR… LUTE YAKINDA GELECEK”

Öte yandan Alithia gazetesi, “Türkiye Bir Görüşmeden Diğerine Gidecek - Çavuşoğlu ve Katrugalos 12 Nisan’da Kıbrıs Sorununu Görüşmeye Başlama Konusunda Uzlaştılar – Çavuşoğlu Enerji Konularında da Kendi Bildiğini Okudu – Hrsitodulidis: Perde Gerisinde Bazı Şeyler Oluyor – Yakında Lute Gelecek” başlıkları altında verirken, Hristodulidis’in “perde gerisindeki faaliyetlerden” bahsettiğini yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, Çavuşoğlu ve Katrugalos görüşmesinde 12 Nisan’da müzakerelere başlanması kararının alınmasını önemli ve doğru bir gelişme olarak değerlendirdiğini belirtirken “Yunanistan ile Türkiye arasında uzlaşıya varılan bazı sembolik Güven Yaratıcı Önlemlerin olumlu ortamın oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Hristodulidis açıklamasında, Kıbrıs sorununda her şeyin durmuş halde olmadığını ifade ederek BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarına ilişkin, “kamuoyuna yansımayan ve olumlu sonuçlar getirmesini umut ettiğimiz bazı şeylerin gerçekleşmekte olduğunu” iddia etti.

Lute’un özellikle bu yaklaşımı benimsediğini ve bazı görüşmeler ve temasların kamuoyuna duyurulmamasının belki de olumlu bir yaklaşım olduğunu öne süren Hristodulidis, Lute’un referans şartlarına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporu hazırlamak ve müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çaba çerçevesinde yakın zamanda Kıbrıs’a geleceğini düşündüğünü ifade etti.

Hristodulidis, “Referans şartlarında uzlaşı sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunda, Nisan ayının ilk yarısı bitmeden karşımızda daha net bir görüntü çıkacağına inandığını” vurguladı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Türkiye Kıbrıs Sorunundaki Tutumunu Sertleştiriyor – Çavuşoğlu: Sondajlar Sebebiyle Garantilerin Varlığı Öncekinden Daha Elzem” başlığıyla verdi.