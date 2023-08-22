Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazıları devam ediyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) KKTC ile Güney Kıbrıs’taki 6 bölgede kazılara devam ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, KŞK yetkilisini Güney Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, “Stillos” (Mutluyaka), “Ay.Lukas” (Ayluga-Çanakkale bölgesi Mağusa), “Aloa” (Atlılar), “Lapitho” (Lapta), “Agios Dometios”daki (Metehan) “ELDİK” (Yunan Alayı) kampı yakınındaki bölge ve Güney Lefkoşa’ya bağlı “Strovolo”da Kıbrıslı Türk, Rum ve Yunan kayıplar için kazılar yapıldığını söyledi.

Gazeteye göre, söz konusu yetkili, Strovolo’da kuyu içerisinde ve Atlılar’da kayıp Kıbrıslı Türkler için; diğer bölgelerde de kayıp Rumlar için kazı yapıldığını kaydetti.

Kazı yapılan bölgelerde şu ana kadar herhangi bir kayıba ulaşılamadığını belirten söz konusu yetkili, bu yıl KŞK tarafından 47 bölgede kazı çalışması yapıldığı ve 7 kaybın kalıntılarına ulaşıldığı bilgisini verdi.

Zaman geçtikçe kayıp kazılarının daha da zorlaştığını ifade eden yetkili, çalışmaların sıcak hava nedeniyle yavaş ilerlediğine ve kazı yapan grupların Avrupa sıcaklık yönetmeliğine göre hareket ettiklerine işaret etti.