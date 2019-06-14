Kayıp yakınları ile ilgili anket Rum basınında

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), kayıpları henüz bulunamamış kayıp aileleriyle mülakat yapması ve “Kıbrıs’taki Kayıp Ailelerinin İhtiyaçları” başlıklı bir rapor yayımlaması konusundaki haberler, Rum gazetelerine de konu oldu.

Haber Fileleftheros gazetesinde “İnsanlarımız Yaşıyor… KŞK’nın 1963-64 ve 1974 Dönemi Kayıplarıyla İlgili Araştırması- Sevdiklerinin Hayatta Olup Olmadığı Konusunda Yanıt İstiyorlar- Önlemler Alınmasını İstiyorlar”, Haravgi’de “Kayıp Aileleri Kayıplarının Hayatta Olduğuna İnandıklarını Söylüyorlar- Kayıplarının Hayatta Olduğuna Dair Umudun Muhafaza Edilmesi Sağlıklarına Yardımcı Oluyor”, Politis’te “Kayıp Yakınları Beklemekte Israrlı- Umut Ölmüyor”, Alithia’da ise “Birçoğu Yakınlarının Hayatta Olduğuna İnanıyor” başlığıyla yer aldı.