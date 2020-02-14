Kayıp Yunan askerin cenazesi teslim edildi

1974 Barış Harekatı sırasında ölen ve kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gerçekleştirdiği kazılarda bulunan Yunan askeri Yorgos Kaçanis için dün Güney Kıbrıs’ta cenaze töreni düzenlendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 1974 Barış Harekatı sırasında ölen Yunan askeri Yorgos Kaçanis’in, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gerçekleştirdiği kazılarda bulunan kalıntılarının dün, düzenlenen törenle ailesine teslim edildiğini yazdılar.

Haberde, törene Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Yunanistan Savunma Bakanı müsteşarı Alkiviadis Stefanis ve diğer yetkililerin katıldığı, Kaçanis’in kalıntılarının C-130 tipi askeri uçakla Yunanistan’a gönderilerek doğduğu yerde defnedileceği ifade edildi.