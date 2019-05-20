Kayıplar konusunda Türkiye'ye eleştiri

Rum Başkanlık Komiseri Photis Photiou, Türkiye’nin Kıbrıs’taki kayıp kişiler trajedisinde insafsızca bir davranış içinde olduğunu, kayıp kişilerin yakınlarının acısını ve ıstırabını uzattığını belirtti.



Photiou’nun, pazar günü Atina’da yer alan Yunanistan Kayıp Kişilerin Aileleri ve Yakınları Komitesi yıllık Genel Kurulu’na gönderdiği mesaj, Komite Başkanı Maria Kalbourtzi tarafından okundu. Photiou, Türkiye’nin kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi için insanlığın sağlam şekilde işbirliği çağrısına yanıt vermediğine dikkat çekti.



Türkiye’nin büyük sorumluluğunu örtbas etmek için bu çabalara engeller koyduğunu ifade eden Photiou, “Avrupa Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi’nin hükmettiği üzere Kıbrıs’taki işgalci ülkenin sorumlulukları kesin ve çok büyüktür” dedi.