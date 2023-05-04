Kenan Ayaz, bu sabahtan itibaren, tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevinde süresiz açlık grevine girdi

Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Rum tarafındaki mahkeme tarafından Almanya’ya şartlı iadesine karar verilen Kenan Ayaz’ın, bu sabahtan itibaren tutuklu bulunduğu cezaevinde süresiz açlık grevine girdiği haber verildi.

Ayaz’ın, Rum Yüksek Mahkemesinin Almanya’ya iadesiyle ilgili itiraz konusundaki kararı beklenirken, tutuklu bulunduğu Rum Merkezi Cezaevinde bu sabahtan itibaren süresiz açlık grevine girdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 49 yaşındaki Kürt asıllı Ayaz’ın, PKK mensubu olarak, terör örgütüne katılmak suçundan yargılandığını anımsattı.

Larnaka Kaza Mahkemesinin 19 Nisan tarihinde Ayaz’ın Alman makamlarına iadesine karar verdiğini, savunmanın tezinin ise Ayaz’ın suça karıştığı konusunda aleyhinde herhangi bir delil bulunmadığı yönünde olduğunu öne süren gazete, Ayaz’ın Almanya’ya iadesi halinde hayatı ve itibarının tehlikede olduğunu, çünkü bunun akabinde Türkiye’ye iade edilmesi olasılığı bulunduğunu ileri sürdü.

2013 yılından bu yana Rum kesiminde siyasi sığınmacı olarak bulunan Ayaz’ın, tutulduğu cezaevinden, Rum Yönetimi Başkanı, Meclis Başkanı, Adalet Bakanı, İnsan Hakları Koruma Komiseri ve Rum Merkezi Cezaevi müdürüne 3 sayfalık bir mektup gönderdiğini de yazan gazete, Ayaz’ın mektupta özetle, bunun siyasi bir kovuşturma olduğunu iddia ettiğini aktardı.

-Kürtler ve Rumlar protesto gösterisi yapacak

Güney Kıbrıs’ta bulunan Kürt ve Rum örgütlerinin bugün öğleden sonra Güney Lefkoşa’nın merkezinde bir toplantı organize ettiğini de yazan gazete, Kenan Ayaz için yapılacak protesto ve dayanışma etkinliği için 17.30’da Elefteriya Meydanında toplanılacağını belirtti.

Gazeteye göre “Theofilos” isimli Kürdistan Kültür Merkezi ise yaptığı açıklamada, özgürlüğe inanan ve Ankara’nın ileri sürülen soykırım politikalarına karşı olan tüm Kıbrıslı Rumları etkinliğe katılmaya çağırırken, Kenan Ayaz’a dayanışma ifade edilmesi için Rum Merkezi Cezaevine doğru yürüneceği de ifade edildi.