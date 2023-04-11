Kenan Ayaz’ın davasının görülmesi tamamlandı

Almanya tarafından PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında AB tutuklama emri çıkarılan, akabinde Güney Kıbrıs’tan çıkış yapmak isterken tutuklanan Kenan Ayaz’ın davasının Larnaka Kaza Mahkemesinde görülmesinin, dün tarafların son savunmalarıyla devam ettiği ve akabinde tamamlandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Ayaz’ın aleyhinde Avrupa tutuklama emri bulunduğunu ve Rum adaletinin de, Ayaz’ın Almanya’ya iade edilip edilmeyeceğine karar vermeye çağrıldığını anımsattı.

Kovuşturma makamının temsilcisi Vasilis Bisas’ın dün Alman belgelerini ve Ayaz’ın itham edildiği terör davasını yinelemekle yetindiğini yazan gazete, Kenan Ayaz’ın savunma avukatı Evstathios Evstathiu’nun ise, son savunmasında, kaza mahkemesi yargıcına sunulan 32 sayfalık belgeyle, bunun bir terör davası değil, Kenan Ayaz’ın adil olmayan bir şekilde yargılanmasına yol açacak siyasi bir kovuşturma olduğunu kanıtlamaya çalıştığını iletti.

Evstathiu, Rum Yönetiminin, BM direktifleri temelinde Ayaz’a sığınma hakkı vermesi gerektiğini de ifade etti.

Gazete, Ayaz’la ilgili nihai kararın 19 Nisan’da açıklanmasının beklendiğini ekledi.