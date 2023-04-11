Kenan Ayaz’ın davasının görülmesi tamamlandı

Almanya tarafından PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında AB tutuklama emri çıkarılan, akabinde Güney Kıbrıs’tan çıkış yapmak isterken tutuklanan Kenan Ayaz’ın davasının Larnaka Kaza Mahkemesinde görülmesinin, dün tarafların son savunmalarıyla devam ettiği ve akabinde tamamlandığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Ayaz’ın aleyhinde Avrupa tutuklama emri bulunduğunu ve Rum adaletinin de, Ayaz’ın Almanya’ya iade edilip edilmeyeceğine karar vermeye çağrıldığını anımsattı.
Evstathiu, Rum Yönetiminin, BM direktifleri temelinde Ayaz’a sığınma hakkı vermesi gerektiğini de ifade etti.
Gazete, Ayaz’la ilgili nihai kararın 19 Nisan’da açıklanmasının beklendiğini ekledi.