Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Türkiye ihlallerini protesto eden bir mektup gönderildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vekili Polly Ioannou, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Türkiye ihlallerini protesto eden bir mektup gönderdi.

Polly Ioannou, 20 Kasım 2018 tarihli mektubunda Türkiye’nin eylül ayında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ulusal hava sahası ile karasularının ihlallerini protesto etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vekili Polly Ioannou’nun mektubu, 4 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi’nin resmi belgesi olarak dağıtıldı.

(CNA – Kıbrıs Haber Ajansı)