Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vergi kaçırmaya karşı önlemler

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, vergi kaçırmayı önlemek adına üç aşamadan oluşan yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Fileleftheros gazetesi “Artık Sadece Kredi Karıyla Alış Veriş” başlığıyla manşete çıkardığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis’in dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin ilgili komitesinde, vergi kaçırmanın önlenmesi konusunda alınacak tedbirleri açıkladığını yazdı.

Habere göre Yeorgiyadis, vergi kaçırmayla mücadelede ilk önlem olarak tüm işyerleri ve hizmet sunan işletmelerin pos cihazı bulundurmaları zorunluluğunun getirileceğini belirtirken, ikinci önlem olarak ise herkesin vergi beyanında bulunması yükümlülüğünün uygulamaya geçirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Yeorgiyadis ayrıca, çağdaş bir vergi kayıt sistemine geçilmesinin de ileriki aşamada alınacak üçüncü önlem olacağını sözlerine ekledi.

Politis gazetesi de söz konusu haberi manşetinden, “Vergi Kaçırmaya Karşı Kredi Kartları – Ekonomi Bakanlığı POS Kullanımını Zorunlu Hale Getiriyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

(TAK)