Kıbrıs Haber Ajansı: "5'li görüşme Nisan 2020'de"

Kıbrıs haber Ajansı, gayrı resmi beş taraflı görüşmenin yapılması çabalarının Nisan 2020’de başlaması beklendiğini belirtti.



Haberde tüm diğer çabaların da askıya alınması beklendiği, ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu süre içerisinde garantör güçlerle doğru zamanı ve beş taraflı görüşme için uygun koşulları belirlemeye yönelik sondaj çalışmaları yapma ihtimali bulunduğu yazıldı.



Güney Kıbrıs'ın Türkiye’nin itirazları, Birleşik Krallığın şu an karşı karşıya olduğu sorunlar ve Nisan’da Kıbrıs Türk toplumunda yapılacak ‘seçimler’ dolayısıyla çalışmaların ertelenmesini kaçınılmaz gördüğü yazılan haberde, Jane Holl Lute’nin Kıbrıs’ta referans şartlarının tamamlanması çabalarına devem edip etmeyeceğine Genel Sekreterin karar vereceği belirtildi.



Habere göre liderlerin akşam yemeğinde Kıbrıs Türk tarafı siyasi eşitliği gündeme getirdi ve Genel Sekreter görüşmelerin altı parametreli çerçeve ışığında bir paket halinde görüşüleceğini ve parça parça ele alınmayacağını belirtti.



Kıbrıs Rum tarafı da güvenlik ve garantiler konusundan söz etti. Siyasi eşitliğin Kıbrıs Türk tarafınca paketten ayrıldığını ve böylece akşam yemeğinde görüşülmemesi gerektiği kaydedildi.



Haberde Güney Kıbrıs'ın Guterres’in açıklamasında AB’ne atıfta bulunmayacağından endişelendiği, çünkü referans şartlarının tamamlanmasını amaçlayan beş taraflı gayrı resmi görüşmeye AB katılması beklenmediği vurgulandı.