Kıbrıs Rum kökenli 23 kişi Sudan’daki iç savaşta evlerinde mahsur kaldı

Kıbrıs Rum kökenli 23 kişinin, Sudan’da patlak veren iç savaş yüzünden evlerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Politis gazetesi, 23 kişiden 4’ünün “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı bulunduğunu kaydederken, bu kişilerin evlerinden çıkmasının mevcut şartlarda oldukça tehlikeli olduğunu ve yetkililerin, bu kişilerin evlerinden alınarak güvenli bir yere taşınabilmeleri için tüm seçenekleri dikkatle incelediğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ülkeleriyle konuyla ilgili temas halinde bulunduğu ve “ESTİA” Ulusal Planı’nı hayata geçirmek için hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.