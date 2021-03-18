Kıbrıs Rum tarafı merkezi hükümetten alınacak yetkileri belirlemede zorlanıyor

Kıbrıs Rum tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “gevşek federasyon” önerisi çerçevesinde hangi yetkilerin merkezi hükümetten alınabileceği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüğü ve bu yetkilerin netleştirilmesinin en büyük zorluklardan biri olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi, “Yetkilerin Dağılımı Çabası Zor Bir Denklem” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önerisi olarak addettiği “gevşek veya desantralize federasyon” önerisi için Kıbrıs Rum tarafının yoğun bir çalışma yürüttüğünü, hangi yetkilerin merkezi hükümetten alınacağının belirlenmesinin zor bir süreç olduğunu iddia etti.

Gazete, Kıbrıs sorunu için kurulan hukukçular komitesi ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in danışmanlarının, merkezi hükümetin yetkilerinden hangilerinin federasyon felsefesine zarar vermeden desantralize edileceği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtirken, bu yetkilerin desantralize edilmesinden doğabilecek olası boşluklara hukuki çözümler üretilmesi yönünde de çalışma yapıldığını aktardı.

“Tek egemenlik, uluslararası temsiliyet, vatandaşlık, dış politika-sivil savunma, ekonomi, MEB ve hava sahası olması gerektiği göz önüne alındığında, temel yetkilerin desantralize edilebilmesi ihtimalinin çok azaldığının görüldüğünü” vurgulayan gazete, “bu sebepten ötürü önemli ancak belirli yetkilerin desantralize edilebilmesi yönünde çaba sarf edildiğini” iddia etti.

Gazete, konu üzerinde görüşme ve tartışmaların sürdüğünü ve henüz konunun siyasi boyutunun ele alınmasına geçilmediğini de belirterek, önümüzdeki hafta Anastasiadis’in, danışmanları ve hukukçu ekibin bir toplantı gerçekleştirerek, ayrıntıları görüşmesinin beklendiğini aktardı.

Habere göre, söz konusu hukukçu grubunun ele aldığı konular arasında: “Kıbrıslı Türklerin iki devletli çözüme yaklaşımı, egemen, eşitlik, tek olumlu oy ve toplumlardan herhangi birinin haklarına helal gelmeksizin bundan nasıl kaçınılabileceği, sistemlerdeki pratik uygulamada siyasi eşitliğin ne anlama geldiği v bunun farklı versiyonları, İngiliz fikirleri ve ‘two community states’ hakkında söylenenler, merkezi federal devletin özü kaybolmadan yetkilerin desantralizasyonu ve çözüm durumunda uygulanabilecek farklı yönetim biçimleri” yer alıyor.

KUSİOS: “AB’NİN BEŞLİ KONFERANSA KATILIMI HENÜZ NETLEŞMEDİ”

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün Kıbrıs sorunu ve gayrı resmi beşli konferansa ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Kusios, AB’nin Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmi beşli konferansa katılıp katılmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.



Anastasiadis’in, AB’nin konferansta yer almasının önemini ve çözüm çabalarına sağlayacağı katkıyı tüm muhataplarına ilettiğini yineleyen Kusios, Cenevre’deki konferansın başarıya ulaşmasının ise başlıca hedefleri olduğunu savundu.Kusios, Crans Montana’da “silinemeyecek veya görmezden gelinemeyecek kadar çok çalışma yapıldığı” iddiasında bulunarak, “Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etme konusunda uzlaşı sağlanmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.LUTE, İNGİLTERE DIŞİŞLERİ MÜSTEŞARI MORTON’LA GÖRÜŞTÜGazete haberinin devamında, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un İngiltere Dışişleri Müsteşarı Wendy Morton’la görüştüğünü yazdı.Habere gör, Morton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lute’la gayrı resmi beşli konferans hazırlıkları çerçevesinde görüştüklerini” ifade ederek “İngiltere, ilerleme sağlanabilmesi için ortak bir zemin oluşturulması adına uzlaşı ve esneklik gösterilmesine önem veriyor” açıklamasında bulundu.NEOFİTU’DAN CONİS’E ELEŞTİRİGazete, bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, eski Dışişleri Dairesi Müdürü ve şu ana kadar Kıbrıs Rum müzakerecisinin danışman grubunda yer alan Tasos Conis’in Pazar günü “Fileleftheros” gazetesinde yer alan sözlerini eleştirdiğini yazdı.Conis’in söyleşisinde, “Kıbrıs Rum tarafında siyasi eşitliği destekleyenlerin milli davaya zarar verdikleri” iddiasında bulunduğunu hatırlatan gazete, Neofitu’nun ise bu söyleme dün yanıt verdiğini ve “bölünmüşlüğü sağlamlaştıran vatanseverler” ifadesini kullandığını aktardı.Habere göre, Neofitu dünkü açıklamasında, “Tasos Conis gibi kişilerin daha çok vatanperver oldukları unvanını talep etmelerini anladığını” ifade ederek, “Bizden daha vatansever olanlar istemeden de olsa bölünmüşlüğü sağlamlaştırıyorlar” şeklinde konuştu.Neofitu, Conis’in müzakere grubunun bir üyesi olduğu halde iki toplumlu, iki kesimli federasyona zarar verecek açıklamalarda bulunduğunu, bu konuyu Ulusal Konsey toplantısında da dile getirdiğini sözlerine ekledi.