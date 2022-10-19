Kıbrıs Rum tarafı Taksim sahası konusunda izahat istedi

Kıbrıs Rum tarafının, ara bölgede bulunan Taksim sahasının, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verilmesi konusunda BM’den izahat istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Taksim’de Türk İlerleyişi-Ara Bölgedeki Çetinkaya Sahasında Yapım Çalışmalarıyla Yeni Oldu Bittiler” başlıklı haberinde Türkiye’nin, KKTC makamlarıyla birlikte ara bölgede yeni oldu bittiler yaratma girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Gazete, bu kez, Lefkoşa’da, Ledra Palace bölgesinin yanındaki ara bölge içerisinde bulunan Çetinkaya sahasında yapım çalışmalarının ileriye götürüleceğini belirtti.

Gazete, haberinde, Kıbrıs Türk basınında çıkan ilgili haberlere de atıfta bulunarak, yapım çalışmalarının Türk lirası ile yapılacağını ardından ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamasına göre Çetinkaya’ya verileceğini yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının, 1974 sonrasında "Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün çalışmalarını rahatlatmak amacıyla verdiği" ara bölgedeki toprağın söz konusu olması nedeniyle zaten Birleşmiş Milletler’den izahat istediğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, ileriki günlerde BM’den yazılı izahat talep edileceğini, Dışişleri Bakanlığı’nın da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’tan görüşme talep edeceğini belirtti.

haberinde ayrıca Kıbrıs Postası’nın ilgili haberinin yanı sıra BRT’ye dayanarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamasına ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan açıklamaya yer verdi.