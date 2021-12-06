Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklama yaptı

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filelelfteros gazetesinde yer alan habere göre, Stefanu, “Türkiye’nin bugün her zamankinden daha kışkırtıcı olduğunu ve müzakere olmadan geçen zaman uzadıkça, yeni oldubittiler dayatarak daha da kışkırtıcı olacağı” iddiasında bulundu. Stefanu, meselenin, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için ellerinden geleni yapmaları ve belirli inisiyatifler almaları olduğunu savundu.



Stefanu, “daha zaman olduğu” ve “ülkede işgal devam ettiği sürece güvenli bir şekilde yaşayıp, uluslararası toplumla Kıbrıs Türk toplumunun hem fikir oldukları çözümden başka çözümler var olduğu” kuruntuları geride bırakmak gerektiğini ifade etti.Stefanu, AKEL’in geçen Aralık ayından bu yana Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili bir öneri sunduğunu ve bunun Rum tarafının kırmızı çizgilerini ihlal etmeden, BM Genel Sekreterinin dinamik bir çözüm meydana getirilmesi için doğal gazın katalizör haline getirilmesi gerektiğine dair tezine içerik kattığını savundu. Stefanu, önerilerinin otomatik olarak sonuç vereceğini düşünmediklerini ancak çabalamak zorunda olduklarını ifade etti.Stefanu, konuşmasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i, olumsuz tutumuna son vermeye ve AKEL’in önerisini görüşmeye de çağırdı.