Kıbrıs sorunu...Letimbiotis'ten açıklamalar

Kıbrıs sorunundaki mevcut durumun, adadaki üç ana faktörün hamleleri ve eylemlerinden kaynaklanan “garip bir üçlüyü” oluşturduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “İyimserlik, Ret, Hareketlilik” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına ve faaliyetlerine atıfta bulunarak üç faktörün de farklı durum sergilediğini yazdı.

Stewart’ın açıklamalarına atıfta bulunarak bu açıklamaların gerçek durumları doğrulamadığının görüldüğünü yazan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hristodulidis’e iki devlet arasında iş birliği yapılması çağrısında bulunduğunu, Hristodulidis’in ise Kıbrıs sorunuyla alakalı AB yetkilisinin atanması konusunda iş birliği talebiyle Almanya’da temaslarda bulunacağını belirtti.

Habere göre yetkili bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, “Stewart, kimsenin bilmediği neyi biliyor?” sorusunu sorarak Kıbrıs sorunundaki durumda, hareketlilik için iyimserlik yaratacak bir iyileşmeyi gösteren bir şeyin bulunmadığını ifade etti.

Stewart’ın iyimserliğinin, Türkiye’deki seçimlerin ardından hareketlilik yaşanacağını umut eden ve Kıbrıs sorununu yakından takip eden başkentlerde var olan genel değerlendirmeden kaynaklandığını yazan gazete, Stewart’ın geçtiğimiz Pazartesi akşamı BM etkinliğinde yaptığı konuşmada, “BM’nin, Kıbrıs sorununa kabul edilebilir, yaşayabilir bir çözüm bulunması için tüm Kıbrıslılarla iş birliği yapma taahhüdünü” dile getirdiğini belirtti.

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devlete dayalı çözümün adadaki refah seviyesini yükselteceği ayrıca iki egemen devletin ekonomi, turizm, tarım gibi konularda iş birliği yapabileceği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün temaslarda bulunmak amacıyla Almanya’ya gideceğini, yarın ise Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştireceğini anımsatan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına dayanarak Hristodulidis’in, Scholz ile yapacağı görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına AB’nin etkin şekilde müdahil olması önerisini ele alacağını yazdı.

-Letimbiotis Stewart ve Tatar’ın açıklamalarını yorumladı

Fileleftheros gazetesine göre Letimbiotis, Stewart’ın iyimserliği konusunda, BM’nin taahhüdünün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından emniyet sübabı olarak addedilen ve istenilen çözüm şeklini belirleyen kendi kararlarında ifade edildiğini belirtti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in göreve geldiği andan itibaren müzakerelerin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca Hristodulidis’in, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için AB’nin etkin müdahil olması şeklindeki önerisinin de bu gidişata dayandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devletin çeşitli alanlarda iş birliği yapmasına” ilişkin Hristodulidis’e yönelik çağrısını da yorumlayan Letimbiotis, görüşülen çözümün, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı, yaşayabilir çözüm temelinin iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu söyledi.

Letimbitois, Kıbrıs Türk liderinin dediği gibi çeşitli alanlardaki iş birliğini, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir çözüm bulunması çerçevesinde istediklerini belirtti.