Kıbrıs sorunuyla ilgili BM danışmanı atanması konusunda herhangi bir gelişme yok

BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili danışman ataması konusunda herhangi bir gelişme olmadığı ifade edildi.

Politis gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM danışmanı atanması konusunun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Türk tarafının olur görüşüne sahip olmamasından ötürü hala daha belirsizlikte bulunduğunu yazdı. Haberde, BM Genel Sekreterinin şimdilik bu konuyu BM yetkililerini Kıbrıs’a göndererek aşmaya çalıştığı kaydedildi.

Buna örnek olarak BM Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın Kıbrıs’a yaptıkları ziyaretleri gösteren gazete, Guterres’in bu uygulamayı önümüzdeki dönemde de takip edebileceğine işaret etti.

Öte yandan gazete, Moskova’nın uluslararası alanda siyasi olarak izole edilmesine rağmen, böyle bir şey için koşullar meydana getirildiği sürece, Rusya tarafından Kıbrıs sorunundaki yeni bir olası çabaya engel konulmasının söz konusu olmadığının görüldüğünü ekledi.

-AB, BM'yi bekliyor

Gazete, Lefkoşa Rum kesiminin, hükümet sözcüsü aracılığıyla son günlerde kontrollü bir akılcılık ve gerçeklik sergilemeye çalıştığını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bir AB temsilcisi atanması olanağının şu anda yerine getirilecek gibi görünmediğine işaret ettiğini yazdı.

Aslında bu meselenin, Hristodulidis’in Brüksel’de bir araya geldiği bazı muhatapları tarafından netleştirildiğini yazan gazete, Hristodulidis’in geçen Mart ayında Brüksel’de yapılan zirve toplantısı çerçevesinde AB liderliğiyle temaslarda bulunduğunu anımsattı.

Avrupalı yetkililerin, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir Avrupa temsilcisi atanmasının, bunun öncesinde bir BM danışmanı atanması ve Kıbrıs sorununda hareketlilik ihtimali olacağı tanısı konulmasıyla gerçekleşebileceğini en baştan netleştirdiklerini savunan gazete, gerçekte, AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili önceki çabalardaki pratiği izleyeceğini belirtti.

-Hristodulidis Paris, Londra ve Berlin’de temaslarda bulunacak

Gazete, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin katılımı konusunun, Hristodulidis’in Paris’e yapacağı ziyarette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya geleceği çalışma yemeğinde ele alınmasının beklendiğini yazdı. Hristodulidis’in Paris ziyaretinin önümüzdeki hafta yapacağı kaydedildi. Hristodulidis’in Paris’te Macron’la yapacağı görüşmede, Kıbrıs sorunu, uluslararası ve Avrupa gündemindeki konular aynı zamanda ikili ilişkileri ele alacağı belirtildi.

Hristodulidis’in Paris ziyaretinin ardından 6 Mayıs’ta Londra’da İngiltere Kralı Charles’ın resmi taç giyme törenine katılacağı kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Hristodulidis’in önümüzdeki Çarşamba günü Paris’e yapacağı ziyaretin programının dolu olduğunu yazdı.

Hristodulidis’in Paris’e yapacağı ziyaretin programının iki ülkeyi ilgilendiren tüm ikili konuları, aynı zamanda Avrupa’yla ilgili konuları ve bölgesel konuları kapsayacağını yazan gazete, Rum kesimi ve Hristodulidis açısından bu ziyaretin esas amacının, Fransa’nın, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımına ilişkin çabalara verebileceği destek olduğuna işaret etti.

Gazete, Paris’in Hristodulidis’in çabalarına vereceği desteğin çok önemli olarak kabul edildiğini çünkü bunun Brüksel içerisinde destekleyici olacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Berlin ziyaretinin Mayıs ayı sonunda gerçekleşmesinin beklendiğini de ekledi.