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"Kıbrıs’ın ABD’nin çıkarlarıyla ilişkilendirilmesi büyük tehlikeler içeriyor"

"Kıbrıs’ın ABD’nin çıkarlarıyla ilişkilendirilmesi büyük tehlikeler içeriyor"
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs’ın ABD’nin çıkarlarıyla ilişkilendirilmesinin büyük tehlikeler içerdiği uyarısında bulunarak, Rum hükümetinin bu yöndeki icraatlarını eleştirdi.
Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin politikalarına ilişkin eleştirilerini sürdürdüğünü ve özellikle ABD’nin çıkarlarıyla Kıbrıs’ın doğrudan ilişkilendirilmesinin tehlikelerine dikkat çektiğini yazdılar.
Habere göre Kiprianu açıklamasında, ABD Kongresi’nde onaylanan Doğu Akdeniz’e ilişkin yasada Güney Kıbrıs’a atfedilen yükümlülüklerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından bile eleştirildiğini vurgulayarak, ABD’nin politikasının ve bu politikaya bağımlı olmanın Kıbrıs için büyük tehlike içerdiğini belirtti.
Kiprianu açıklamasında, Kıbrıs sorununa da değinerek, Berlin’deki görüşmede Kıbrıs sorununun çözüm temelinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunun netleştirildiğini kaydetti ve “başka fikirlerle yapılan flörtlerin devam etmemesini dilediğini” sözlerine ekledi.

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