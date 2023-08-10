Kıbrıslı iş insanının şirketine Ukrayna'da el konuldu

Kıbrıslı iş insanı Aleksandros Aleksandru’nun, Ukrayna’daki şirketine el konulduğu gerekçesiyle Ukrayna hükümeti aleyhine dava açmasının beklendiği ifade edildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıslı Şirkete Ukrayna’da El Konuldu” başlıklı haberinde, Aleksandros Aleksandru’nun, enerji alanında faaliyet gösteren “SNEL Energy” şirketinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Ukraynalı iş insanı ve siyasetçi Viktor Medvedçuk’a değil, kendisine ait olduğu yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Gazete, Ukraynalı makamların, yaptırım statüsünde olan Medvedçuk ile ilgisi olması nedeniyle, Mayıs 2022’de bahse konu şirketin mal varlığına el koyduğunu ve bunları Naftogaz’a devrettiğini yazdı.

Kıbrıslı iş insanı Aleksandru ise Güney Kıbrıs’ta kayıtlı olan, enerji alanında faaliyet gösteren ve 125’ten(Glusco benzin istasyonları) fazla benzin istasyonu, depolara ve başka mal varlıklarına sahip olan “SNEL Energy” şirketinin sadece kendisine ait olduğu konusunda ısrar ettiğini yazan gazete, Aleksandru’nun (gazeteye yaptığı) açıklamada ise Medvedçuk ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söylediğini belirtti.

Habere göre Aleksandru, mal varlığını geri almak için yargı yoluna gideceğini de ifade etti.