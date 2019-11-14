Kıbrıslı milyarderler

Forbes dergisi ile UBS (Global Wealth Management) verilerine göre, altı “Kıbrıslının”19.9 milyar dolarlık (18,1 milyar Euro) servete sahip olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, UBS’nin yeni yıllık araştırmasına göre “Kıbrıslı” milyarderlerin sayısının 2018 yılında 2017 göre azaldığı (sayıları 7’den 6’ya düştü), fakat mal varlıklarının ise yüzde 2,3 milyar dolar (2.1 milyar Euro) arttığı belirtildi.

Gazete Forbes dergisine göre altı “Kıbrıslı” milyarderi ise şöyle sıraladı: “John Fredriksen, Yakir Gabay, Suat Günsel, Stelios, Klelia ve Polis Hacıyoannu”.