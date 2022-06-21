Kıbrıslı Türk futbolcu için Anastasiadis ile görüşecek

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıslı Türk futbolcunun, “U17” Kıbrıs milli takımına çağrılmaması" konusunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği belirtildi.

Politis gazetesi, AKEL AP üyesi Niyazi Kızılyürek’in, Omonia takımında oynayan Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler’in, “U17” milli takımına deneme bazında çağrılmaması konusunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini yazdı.

Gazete, Tahsin Özler’in, Kızılyürek’e gönderdiği mektupta, milli takımda oynaması için önerilmesine karşın denemelere çağrılmayan tek futbolcu olduğuna dikkat çektiğini anımsattı.

Habere göre Özler mektubunda, Omonia U17 takım oyuncusu olduğunu, denemeye çağrılmayan da tek oyuncu olduğunu belirterek ayrımcılık yapıldığından söz etti.

Kızılyürek, ayırımcılık olaylarının çok ciddi olduğunu ve devlet tarafından bütünsel yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Kıbrıs (Rum) Futbol Federasyonu (KOP) Genel Müdürü Anthuli Milona aracılığıyla Kızılyürek'e mektup göndererek milli takıma girmek için kriterleri yerine getiren Kıbrıslı Türklerin, takıma alınmaması veya dışarda bırakılmasına dair herhangi bir talimat vermediklerini ifade etti.

Milona, bu yaş grubuna çağrılma sorumluluğunun teknik direktöre-antrenöre ait olduğunu belirtti.

Milona, federasyonun bilindik tutumunun, “Kıbrıs vatandaşı olan tüm futbolcuların Kıbrıs’ın milli takımlarına katılma hakkına sahiptir” yönünde olduğunu ifade etti.

Kızılyürek dün yaptığı açıklamada KOP’un mektubuna atıfta bulunarak, KOP’un politikasının, mektup değerlendirildiği zaman kendilerini tatmin ettiğini ancak buna karşın bu hassas yaşlarda, gerek süreçler gerekse gençlerin hisleriyle alakalı hassasiyete gereksinim olduğunu belirtti.

Kızılyürek, yanlış anlama ve yorumlara yer bırakmayan ayrıntılı bir izahat yapılmasının da önemini vurguladı.

Habere göre gerek KOP gerekse Omonia kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada, Omonia U17 takımından, milli takıma çağrılmayan tek oyuncu olmadığını, oyuncuya karşı bir ayırımcılığın yapılmadığını ifade ettiler.

Omonia takımı açıklamasında, bahse konu oyuncunun, akademinin diğer oyuncuları gibi takip edildiğini, izlendiğini gelecekte ortaya çıkan perspektiflere sahip olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 22:03