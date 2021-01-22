Kıbrıslı Türk'ün Rum mahkemesine başvurusu reddedildi

Kıbrıslı bir Türk’ün Baf’ta bulunan ve Baf Havaalanı arazisini de içeren taşınmaz malını konusunda Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, Kıbrıslı Türk’ün ilk önce Rum İçişleri Bakanlığı’na başvurmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı bir Türk’ün Baf Havaalanı’nın bir kısmını da içerisine alan ve 1994 yılında Rum yönetimi tarafından istimlak edilen arazisi konusunda, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdılar.

Gazete, Kıbrıslı Türk’ün insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle önce birinci hukuk mahkemesine başvuru yaptığını ve mahkemenin, Kıbrıslı Türk’ün ilk olarak Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasisi olan Rum İçişleri Bakanı’na başvurması gerektiği kararını verdiğini belirtirken, davayı yüksek mahkemeye taşıyan Kıbrıslı Türk’ün burada da aynı yanıtı aldığını aktardı.

Habere göre, Baf’taki arazisinin 13 bin 824 metrekaresi Baf Havaalanı için kullanılan Kıbrıslı Türk’ün başvurusu, insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmadığı için reddedilirken, Kıbrıslı Türk’ün taleplerini ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na sunmasının ardından yine dava açabileceği vurgulandı.