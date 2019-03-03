Kıbrıslı Türklerin AB uyum sürecinin devam etmesi girişimleri

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, Kıbrıslı Türklerin AB uyum sürecinin “ad hoc komite” aracılığıyla devam etmesi gerektiğini savunduğu, AP Yeşiller Partisi’nin ise Kıbrıslı Türklerin, AB üyeliğine aday ülkelerin ödenek aldığı “IPA III” ödeneklerinden faydalanması önerisini gündeme getirdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Sahte Devlete Katılım Öncesi Ödenekler – Avrupa Parlamentosu’ndaki ‘Yeşil’ Öneri Kıbrıs Türk Toplumunu Aday Ülke Düzeyine Yükseltiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve Kıbrıslı Türklerin AB’ye uyumu konularındaki tutumunun Rum hükümetini endişelendirdiğini, Yeşiller Partisi’nin ise Kıbrıslı Türklerin düzeyini yükseltme anlamına gelen başka bir öneri gündeme getirdiğini iddia etti.

Habere göre Piri, Türkiye raporu konusunda mensubu olduğu Sosyalist Grup toplantısında, Türkiye’nin müzakere sürecinin askıya alınması, Türkiye’yle gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesi ve Kıbrıslı Türklerin AB normlarıyla, iki toplumlu ortak ad hoc komite aracılığıyla uyumunun devam etmesi gerektiğini savundu.

Gazete, Piri’nin görüşlerinin Rum AP milletvekilleri Dimitris Papadakis ve Kostas Mavridis tarafından tepkiyle karşılandığını ve Papadakis’in, bir yandan Türkiye’nin katılım müzakerelerinin ertelenmesi istenirken diğer yandan gümrük birliğiyle ödüllendirilmesinin iki yüzlülük olacağını savunduğunu da aktardı.

Mavridis ise, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin devam etmediği bir ortamda Kıbrıslı Türklerin ad hoc komite aracılığıyla uyum sürecinin sürmesinin bölünmeye götürecek tehlikeler içerdiğini savundu.

Haberde, Türkiye-AB gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesi konusunda Güney Kıbrıs’ın yalnız kaldığını ve AB Komisyonunun da desteğini alan öneride Rum tezlerini destekleyen tek grubun AKEL’in bağlı bulunduğu Avrupa Birleşik Solu olduğunu da iddia etti.

Gazete, bir diğer endişe verici gelişmenin ise Yeşiller Grubu’nun, Kıbrıslı Türklerin, katılım sürecinde olan ülkelerin faydalandığı “IPA III” ödeneklerinden faydalanmaları önerisi olduğunu yazdı.

Habere göre Yeşiller Grubu, Kıbrıslı Türklerin uyum sürecinin söz konusu ödenekle desteklenmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunacağını savundu.

Gazete, bu düzenleme önerisinin kabul görmesi ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu da öne sürdü.