Kıbrıslı Türklerin soyundan geldiklerini iddia eden araplar yüzünden vatandaşlıklarda gecikmeler

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs vatandaşıyla evli olan Ürdünlü bir kadının, Kıbrıslı Türklerin soyundan geldiklerini iddia eden Araplar tarafından yapılan birçok başvuru yüzünden, 10 yıldır vatandaşlık almayı beklediği ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan haberde, Kıbrıslı Türklerin soyundan geldiklerini iddia edip vatandaşlık isteyen kişilerin başvurularıyla alakalı problemin 2009 yılından bu yana var olduğu ve şu ana kadar bu başvuruların ele alınmasıyla ilgili bir önlem alınmadığı ifade edildi.

Gazete, kadının başvurusunun incelenmesindeki problemin, bu başvurunun, Arap kökenli olup, Arap ülkelerine göç eden Kıbrıslı Türklerin soyundan geldiklerini iddia eden ve Kıbrıs vatandaşlığı almak için başvuran çok sayıda kişiyle ilişkili olmasından ötürü ortaya çıktığını izah etti.

Kıbrıslı Türklerin soyundan geldiklerini (torunları olduklarını) iddia ederek vatandaşlık almak için başvuruda bulunan Arap kökenli kişilerle ilgili olayın 2009 yılında ortaya çıktığını yineleyen gazete, problemi bugüne kadar çözemeyen yetkili makamların, bu durumla ilgili bazı kuşkuları olduğunu belirtti.

Bunun Rum Yönetimi’nin yurt dışındaki diplomatik misyonlarından ve devletin güvenlik makamlarından alınan bilgilerden kaynaklandığını ifade eden gazete, bu bilgilerin, bahse konu kişilerin gerçekten Kıbrıslı Türklerin soyundan gelip gelmediğine dair şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.

Bazı durumlarda, Arap ülkelerindeki makamların, arşivlerindeki bilgilere göre değil de bizzat ilgili kişilerin tanıklığını temel alarak doğrum belgesi ve benzeri başka belgeleri verdiğini yazan gazete, sahte belgeler tespit edilen durumlar olduğunu da belirtti.

Buna paralel olarak Rum Nüfus ve Göç Dairesinin 2017 yılında problemin ele alınması için bir toplantı yaptığını fakat bugüne kadar durumun normalleştirilmesine ilişkin herhangi bir şey olmadığını kaydeden gazete, konunun İdari Mahkemenin önüne gittiğini de belirtti.

Kadının 2010 yılında, Ürdün kökenli olan ve Kıbrıslı Türk bir kadının torunu olduğunu beyan ederek Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını alan bir kişinin eşi olarak vatandaşlık almak için başvuruda bulunduğunu izah eden gazete, Rum Nüfus ve Göç Dairesinin o zamandan bu yana kadının başvurusunu incelemediğini, kadının da başvurusunun incelenmesinin haksız bir şekilde geciktirildiği konusunda İdari Mahkemeye başvurduğunu ekledi.

Haberde, 2013 yılında Rum Ombudsmanın, başvuru sahibi kadının şikayeti üzerine bir rapor yayınladığı ve bu raporla, başvurunun incelenmesindeki gecikmenin haksız bulunduğu da ifade edildi.