Kıbrıslı Türkün başvurusu reddedildi

Baf’ın “Kukla” (Sakarya) köyünde bulunan bir taşınmaz malın 6’da birine sahip olan bir Kıbrıslı Türk’ün, taşınmazının istimlakına ilişkin 2009 yılında Rum Mahkemesince verilen karara ilişkin Yüksek Mahkeme’ye yaptığı itiraz reddedildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, şu anda hayatta olmayan bir Kıbrıslı Türk’ün “Kukla” (Sakarya) köyünde bulunan taşınmaz malının 19 Haziran 2009 tarihinde istimlak edilmesi kararına, avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz başvurusunun Rum Yüksek Mahkemesi’nce reddedildiğini yazdılar.

Haberde, Kıbrıslı Türk’ün 17 Haziran 2009 tarihinde Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve çalışan bir avukata vekalet verdiği, istimlak kararının ise 19 Haziran tarihinde Rum Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı belirtilirken, itirazı reddeden ilk mahkemenin kararına atıfta bulunan Yüksek Mahkeme yargıcının, vekil avukatın 75 günlük itiraz süresini geçirdiğine vurgu yaparak bir kez daha başvuruyu reddettiği ifade edildi.