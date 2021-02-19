Kiprianu, Anastasiadis ile görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün bir araya geldiği ve görüşmede pandemiyle ilgili konuların ele alındığı haber verildi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun dün Anastasiadis’ten, gösterilerin serbest bir şekilde yapılabilmesi için toplantılarla ilgili kararnamelerin geri çekilmesini istediğini ve Anastasiadis’ten bu konuda olumsuz yanıt aldığını yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, önlemlerin erken bir şekilde gevşetilmesinin pandemiyle ilgili yeni bir salgına yol açacağına işaret ettiğini iletti.

Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinden, tüm Rum siyasi parti başkanlarının Rum Sağlık Bakanının da hazır bulunacağı bir görüşmede epidemiyoloji grubuyla önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağının çıktığını da kaydeden gazete, bu toplantıda pandemiyle ilgili tüm olguların ele alınacağını belirtti.

Kiprianu’nun Anastasiadis’ten, 15 Mart’tan önce normal hayata dönülmesi için, önlemlerin gevşetilmesinin hızlandırılmasını istediğini ifade eden gazete, Anastasiadis’in ise Kiprianu’ya, normalliğe geri dönülmesinin yalnızca epidemiyolojik durumun kontrol edilmesiyle başarılacağını söylediğini iletti.

Öte yandan gazete, DİSİ partisinin AKEL’in tezlerine tepki gösterdiğini ve AKEL’in “insanları itaatsizliğe kışkırttığını” söylediğini ekledi.