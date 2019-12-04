Kiprianu: "Başka bir Kıbrıs arzulayan”güçlerle işbirliği girişimi başlatacağız"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum meclisi içerisinde ve dışında “başka bir Kıbrıs arzulayan” güçlerle işbirliği girişimi başlatacaklarını açıkladı.

Kiprianu ayrıca, AKEL genel sekreterliğine yeniden aday olacağını duyurdu.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, dün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, toplumun ve ekonominin yükselmesi vizyonunu paylaşan güçlerle işbirliği yapma girişimi başlatacaklarını açıkladığını yazdılar.

Habere göre, Kiprianu açıklamasında, girişimin amacının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, iç siyasette ise toplumsal dayanışma, çevre, kültür gibi konularda ileriye gidilebilmesi için yapılması gerekenlere yönelik ortak politika belirlenmesi olduğunu vurguladı.

Öncelikli amaçlarının Kıbrıs sorununun nihai bölünmeye götürecek şekilde sona ermesini engellemek olduğunu ifade eden Kiprianu, oluşacak olası ortak vizyonun bir sonraki başkanlık seçimlerinde kullanılması ihtimalinden de söz etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ partisinin ülke içerisindeki yönetimini de sert bir dille eleştiren Kiprianu, halkın artık skandallardan ve yolsuzluklardan bıktığı yorumunda da bulundu.

Kiprianu basın açıklamasında ayrıca, AKEL’in genel sekreterliği için yeniden aday olacağını da duyurdu.

Habere göre AKEL kongresi Haziran 2020’de yapılacak.