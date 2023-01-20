Kiracıköy’e de dikenli tel çekiliyor

Güney Kıbrıs’ın KKTC’den geçtiği iddia edilen yasadışı mültecileri engellemek için 3 yönlü tedbir aldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, kısa bir süre içinde sınırda görev yapacak 300 polis istihdamının ve kamera yerleştirmelerin tamamlanacağını kaydederken, “Astromerit-Akaki-Kokkinotrimithia” köyleri arasına çekilen dikenli tellerin, “Athienu”ya (Kiracıköy) kadar uzatılacağını yazdı.
Haberde, sınırda görev yapacak sözleşmeli polislerin istihdam sürecinin gelen hafta başlayacağı; toplam 401 adayın spor sınavına tabi tutulacağı ve başarılı olanlardan eğitim düzeyine göre ilk 300’ünün istihdam edileceği ifade edildi.
Gazete, istihdam edilen sözleşmeli polislerin, Polis Akademisi’nde alacakları 6 haftalık hızlandırılmış eğitimin ardından göreve başlayacaklarını yazdı.