Kızılbaş bölgesiyle ilgili iddialar

Sözde “Trahona” (Kızılbaş) muhtarı Mihalakis Hristu, KKTC’nin, Kızılbaş bölgesini başbakanlık ofisi, bakanlıklar ve başka daireler inşa ederek “idari bir merkeze” dönüştürdüğü iddiasında bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün konu hakkında Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Hristu, bölgede 1974 yılından bu yana var olan mevcut birçok bina ve konutun yıkıldığını ve yerlerine çok katlı binalar inşa edildiğini ileri sürdü.

Kızılbaş bölgesinde birçok çeşitli altyapı çalışması yapıldığını, bunun sonucunda bölgenin yerel karakterinin değiştiğini ve tek referans noktasının “Panaya Kilisesi” olarak kaldığını iddia eden Hristu, muhtarlık olarak, çeşitli eylemlerle bölgeyle ilgili anılarını korumaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.