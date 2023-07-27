Kızılbaş bölgesiyle ilgili iddialar

Sözde “Trahona” (Kızılbaş) muhtarı Mihalakis Hristu, KKTC’nin, Kızılbaş bölgesini başbakanlık ofisi, bakanlıklar ve başka daireler inşa ederek “idari bir merkeze” dönüştürdüğü iddiasında bulundu.
Kızılbaş bölgesinde birçok çeşitli altyapı çalışması yapıldığını, bunun sonucunda bölgenin yerel karakterinin değiştiğini ve tek referans noktasının “Panaya Kilisesi” olarak kaldığını iddia eden Hristu, muhtarlık olarak, çeşitli eylemlerle bölgeyle ilgili anılarını korumaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.