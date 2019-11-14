Kızılyürek ve Akel arasında “maddi Katkı konusunda anlaşmazlık” iddiası

EDEK’in, Avrupa Parlamentosu üyesi Dimitris Papadakis ile yaşadığı partiye yönelik katkı konusundaki anlaşmazlığın tek olmadığını, bu sorunun, AKEL ile AKEL AP üyesi Niyazi Kızılyürek arasında da yaşandığı iddia edildi.

Alithia gazetesi OMEGA kanalının bilgilerine atıfta bulunarak, AKEL maliye sorumlusu ile AKEL AP üyesi Niyazi Kızılyürek arasında kısa bir süre önce, Kızılyürek’in her ay partiye yapacağı maddi katkı konusunda anlaşmazlık yaşandığını savundu.

Gazete yine OMEGA’ya atıfta bulunarak iki tarafın, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce, Kızılyürek’in, partiye, maaşından 2 bin 500 Euro değerinde katkı vereceği konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Kızılyürek’in ise, partinin; kendi ekibini işe almaya karar verdiği andan itibaren, yakın çalışma arkadaşlarının hizmetlerine gidecek olan paranın, zaten kendisinin partiye vereceği katkı olduğunu düşündüğünü yazan gazete Kızılyürek’in sert bir üslupla AKEL maliye sorumlusuna, “ya çalışma arkadaşlarını kendisinin seçeceğini ve 2 bin 500 Euro ödeyeceğini ya da çalışma arkadaşlarının tercihi AKEL’de kalacağını ve bu parayı ödemeyeceği” şeklinde konuştuğunu yazdı.

Gazete, AKEL’in ise 2 bin 500 Euro’nun AP üyesi tarafından ödenmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

Yoğun tartışma içerisinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, “itfaiyeci” şeklinde görev yaptığını yazan gazete, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun ise “bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığı” şeklinde açıklama yaptığını yazdı.