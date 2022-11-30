Kızılyürek’ten Türkiye-Libya Anlaşması’nın iptaliyle ilgili olumsuz oyuna dair açıklama

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Türkiye-Libya Anlaşması’nın iptaliyle ilgili çağrı yapılması kararına dair AP’da yapılan oylamada, neden olumsuz oy kullandığını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Kızılyürek, bazı kişilerin kendisini, AP’ın “Libya’daki Durum” konulu raporuyla ilgili oylama konusunda suçlamakta aceleci davrandığını ve kullandığı oyun hiçbir şekilde, “Türkiye-Libya Anlaşması’nın yürürlükten kaldırılması” ile ilişkili olmadığını söyledi.

Habere göre Kızılyürek, bu konuda kendisini suçlamaya çalışanların, temel konuları bilmeyen popülist kişiler olduğunu savunarak, AP’da geçirdiği 18 yıla rağmen DİKO’nun hala, kendi milletvekilinin Libya’daki durumla ilgili oyladığı şeyin bir karar mı, yoksa rapor mu olduğunu bilmediğini belirtti.

Gazete, AKEL’den yapılan açıklamada ise, Kızılyürek’in hem karar, hem de Türkiye-Libya İşbirliği Anlaşması aleyhinde oy kullandığının kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Kızılyürek, KKTC’de “Mavi Vatan” savunucuları ile "fanatiklerin" kendisini “Rumların Avrupa’daki temsilcisi”, ELAM taraftarları ile kendisinin AP’a milletvekili olmasını hazmedemeyenlerin de kendisini” Türk çıkarlarının temsilcisi” addettiklerini söyledi.

Kızılyürek, bu durumun hiç de tuhaf olmadığını; her iki taraftaki fanatiklerin aynı çizgide olduklarını savunarak, demokratik olabilmenin zor olduğunu, popülistlerin de demokratik olmadıklarını ileri sürdü.