KKTC'de demirlediği için Güneyde tutuklandı

Rum Yönetimi, “Red Garnet” isimli Malta bandıralı tanker kaptanını geçen yıl Mağusa Boğazı’nda demirlediği gerekçesiyle tutukladı ve bir ay hapse mahkûm etti.



Alihtia ve Fileleftheros’un haberine göre, Malta bandıralı tankerin 60 yaşındaki Romen kaptanı, 1 Ağustos Pazar günü Vasiliko’daki Rum Elektrik İdaresi (AİK) terminalindeki denetimde, tankerin 14 Ekim 2020’de Mağusa Boğazı’nda demirlediği belirlenerek tutuklandı.Dün sabah Larnaka Kaza Mahkemesi’nde yargıç önüne çıkarılan Romen kaptana 1 ay hapis cezası verildi.