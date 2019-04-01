KKTC'deki sel felaketi Rum basınında

KKTC’de özellikle geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve Cumartesi günü devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi, Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi bu konudaki haberi “İşgal Altındaki Topraklarda Seller-Büyük Felaketlerin Değerlendirilmesi-Kıbrıslı Türk Lider ‘Bugün Günah Keçisi Yaratma Değil, Yaraları Sarma Günüdür” Diyerek Selden Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Etti” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Türk Lider Selden Kaynaklanan Zararlar Konusunda Yerinde Bilgi Aldı-Planlamalar Yapmalı ve Yaraları Sarmalıyız” başlığını kullanırken Politis gazetesi ise haberi “Kötü Hava Koşulları Nedeniyle İşgal Altındaki Topraklardaki Halk Tehlike Altına Girdi-Yollar Kapandı, İnsanlar Otellere Kaçtı, Binalar Yıkıldı-Akıncı Selden Etkilenenlere (Gitti)” başlığıyla aktardı.