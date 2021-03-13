KKTC'deki temasları Rum basınında

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun KKTC’de siyasetin ileri gelenleri ve siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği temaslar Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi “Averof İşgal Bölgelerinde: İki Devletli Çözüm Çözüm Değildir” başlıkları altında verdiği haberinde, Neofitu’nun dün KKTC’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Başkanı Cemal Özyiğit ve eski müzakereci Özdil Nami’yle görüştüğünü yazdı.



Gazete, Neofitu’nun temaslarında, partisinin bilindik tezlerini dile getirdiğini, iki devletli çözümün Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların çıkarına olmadığını ve iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne vurgu yaptığını aktardı.Haravgi gazetesi ise haberini “DİSİ ve TDP’nin Siyasi Eşitliğe Dayalı İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Arzusu Ortak – Anastasiadis Siyasi Eşitlikten Bahsedemedi Neofitu Bahsediyor”.