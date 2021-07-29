KKTC'den benzi alımına tepki

Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesindeki benzin istasyonlarının, akaryakıt fiyatlarının Rum kesiminde çok yüksek olması ve müşteri kaybetmelerinden ötürü kızgın oldukları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki “Mağusa Benzin İstasyonları” Sözcüsü Stefanos Çolakis, bunun nedeninin KKTC’de daha ucuza satılan akaryakıt olduğunu ve bu durumun birçok Kıbrıslı Rum açısından cezbedici olduğunu belirtti.



Benzin almak için Kuzey Kıbrıs’a geçen Rumların sayısının sürekli artmakta olduğunu kaydeden Çolakis, “Tüm Kıbrıs Benzin İstasyonları Birliği” aracılığıyla mesaj gönderdiklerini ve hali hazırda Rum Hükümeti’nin yetkili birimleri nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti.Çolakis, korona virüsü pandemisi yüzünden ülkeye turist gelişinde de azalma olduğunu belirterek, “Mağusa bölgesindeki benzin istasyonlarının sınır kapılarının açılmasından önce zaten zor durumda olduklarını, sınır kapılarının açılmasıyla da durumun trajik hale geldiğini” iddialarına ekledi.