KKTC'den prefabrik ev

Düşük maliyetli KKTC menşeli prefabrik ev ticaretinin, Güney Kıbrıs’ta arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Prefabrik Evler İçin Sıra-İşgal Altındaki Topraklardan Özgür Bölgelere Siparişler Artıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta, KKTC’den prefabrik evler için yapılan siparişlerin artış gösterdiğini yazdı.

Gazete, zaman geçtikçe siparişlerin ve prefabrik evlerin geçiş noktalarından Güney Kıbrıs’a taşınması durumlarının arttığını belirtti.

Avrupa standartlarına ve gerekli sertifikalara sahip olan Kıbrıslı Rum iş insanlarının yüksek vergiler ödediğini yazan gazete, KKTC’deki muadillerinin bu tür mecburiyetlere sahip olmaksızın Türk lirası kaynaklı daha düşük maliyete sahip olduğunu, Yeşil Hat tüzüğü nedeniyle de “pastadan büyük bir pay aldığını” savundu.

Gazete, Yeşil Hat tüzüğüne atıfta bulunarak ilgili ticaretin yapılabilmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan sertifika alınmasının ve bunun Rum Gümrük Dairesi’ne sunulmasın yeterli olduğunu yazdı.

Rum Gümrük Dairesi önünde bu tür bir sertifika olması durumunda, bunların (prefabrik evlerin) geçişine, kontrol gerektiren bir durum olmadığı sürece, izin verdiğini yazan gazete öreneğin, prefabrik evlerin içerisine elektrik tesisatının yerleştirilmesi durumunda bunun girişine izin verilmediğini belirtti.

Habere göre, Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu gazeteye yaptığı açıklamada, geçiş noktasında tespit edilen iki olayda, elektrik tesisatının kurulduğunun tespit edildiğini, bunların çıkarıldığını ve geçişlerine izin verilmediğini söyledi.

Yasa gereği, Rum Elektrik İdaresi’nden (AİK), sadece lisanslı elektrik mühendislerinin, başvuru yapmasının mümkün olduğunu yazan gazete buna karşın bazı yasa dışı olayların da yaşandığını, özel bir kişinin KKTC’den, eski versiyon olan elektrik tesisatına sahip 3 adet prefabrik ev aldığını, ancak bunların bugünkü standartlara uymadığını ve resmi kontrolden geçmesinin mümkün olmadığını belirtti.