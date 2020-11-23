KKTC'nin PCR testi kararına Aşağı Pirgo köyünden tepki

Aşağı Pirgo sakinlerinin, KKTC’ye geçişlerde son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi beyan etme zorunluluğu getirilmesine tepki gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, son uygulamayla ilgili Aşağı Pirgo Muhtarlığı’nda yapılan toplantıda, Türklerin bu yeni eylemle, Rumların daha fazla zahmet çekmesini ve zorluk/engelle karşılaşmasını hedeflediği iddia edildi.

Aşağı Pirgo Muhtarlığı, Rum hükümetine, benzer tedbirlerin Kıbrıslı Türkler için de alınması çağrısında bulunarak, aksi taktide, Dillirga sakinlerinin geçişlerle ilgili kendi dinamik tedbirlerini alacağını uyarısı yaptı.