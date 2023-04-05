KKTC’deki elektrik kesintilerinde Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi alınmadı

KKTC’de yaşanan elektrik kesintilerinin teknik problem kaynaklı olmayışı nedeniyle Güney Kıbrıs’tan elektrik alınmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin olağanüstü teknik problemlerden kaynaklanmaması ve KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik alışverişinin, anlaşmaya göre teknik problemler gerektirmesi nedeniyle güneyden elektrik alınmadığını yazdı.

Gazete, EL-SEN’in aldığı tedbirlerin Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekesinde de kısa süreli problemlere yol açtığını, ancak bunların hızla çözüldüğünü kaydetti.

Haberde, elde edilen bilgilere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye dün çok sınırlı miktarda elektrik enerjisi verildiği ve KKTC’li yetkililere göre yaşanan sorunun sistemdeki hasardan değil, çalışanların grevinden kaynaklandığı ifade edildi.