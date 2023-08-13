KKTC’den akaryakıt alanları cezalandırmaya kalkan Rum yönetimi Türkiye’den doğrudan ithalat yapıyor

Alithia, KKTC’den akaryakıt satın alan Rumlara para cezası verileceğini açıklayarak “ortalığı ayağa kaldıran" Rum Yönetiminin, sırf gümrük tahsil ettiği için Türkiye’den otomobil, makine, konfeksiyon ve iç giyim ürünü v.b ithal etmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete Haberi “Türkiye ile Ticaret Çiçek Açıyor… Biz de İşgal Bölgelerinden Akaryakıt Alımına Müsaade Eden Yeşil Hat Tüzüğü İle Uğraşalım” başlık ve spotuyla manşete çekti.

Türk gemilerinin Rum limanlarına girmesinin milyonlarca Euro gümrük geliri demek olduğuna vurgu yapan gazete Rum Liman Başkanlığı’ndan 2 Ağustos’ta yapılan açıklamaya dayanarak sadece 2020-2023 döneminde Larnaka ve Limasol limanlarına yanaşan Türk gemileri ile gümrüğe beyan edilmiş ürün miktarının 4,04 milyon tona ulaştığını yazdı.

Doğrudan Türkiye’den ithal edilmiş araba, makine, iç giyim ve konfeksiyon vb ürünlerin “made in Turkey” işareti ile serbestçe Rum piyasasında satılmakta olduğuna dikkat çekilen haberde “son 3-4 yıl içerisinde hükümetin denetimi altındaki limanlara yanaşan tanker (petrol) sayısı 152’ye ulaştı." denildi.

KKTC’den akaryakıt alan Rumları cezalandıracağını açıklayan Rum yönetiminin “ağzını Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat Tüzüğü’nün akaryakıt alımına müsaade ettiği açıklamasıyla kapattığını” hatırlatan gazete “ayrıca Komisyon’dan, arabalarımızı akaryakıt doldurabilecek olmamız dışında on litrelik bidonlarla akaryakıt da taşıyabileceğimizi de öğrendik” vurgusunu yaptı.