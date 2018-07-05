KKTC’DEN AKARYAKIT ALIMINDA YÖNELİK UYGULAMA NETLEŞTİ



Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kıbrıslı Rumların araçlarıyla KKTC’ye geçerek akaryakıt almaları konusunu ele aldı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, sınır kapılarında akaryakıt kontrollerinin, akaryakıt ticaretini önleyecek şekilde devam etmesi kararı alındığını yazdılar.

Gazete, toplantıda beklenen şeyin gerçekleştiğini ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik akaryakıt ticaretinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin devam etmesi kararının yinelendiğini belirtirken, kişisel sebeplerle KKTC’ye geçen kişilerin ise mümkün mertebe rahatsız olmamaları gerektiğinin vurgulandığını aktardı.

Gazete, ticari araçların KKTC’den akaryakıt almalarının tespiti için kontrollerin süreceğini ancak geçtiğimiz hafta uygulanan ve ticari olmayan araçların kontrole tabi tutulmasının sona erdirildiğini vurguladı.

Haberde, Rum Hukuk Dairesi’nin akaryakıt ticaretine ilişkin geçtiğimiz hafta yayınladığı hukuki görüşe de ayrıntılı şekilde yer verilirken, bu görüşün ticari araçlar dışındaki kişisel araçlara ilişkin kısmının uygulanmasına yönelik dünkü toplantıda karar üretilmediği kaydedildi