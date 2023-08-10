KKTC’den benzin alımı konusunda Gümrük Dairesi, Avrupa Komisyonu'nun açıklamasını dikkate almıyor

Politis gazetesinde yer alan bir haberde, Kıbrıslı Rumların KKTC’den benzin alması konusunda Avrupa Komisyonu’nun başka şey söylediği, Güney Kıbrıs’taki Gümrük Dairesinin ise başka şey yaptığı ifade edildi.

Politis, “Komisyon Başka Söylüyor, Gümrük Dairesi Başka Şey Yapıyor” başlıklı haberinde, bir Kıbrıslı Rum’un KKTC’den getirdiği 10 litrelik benzin bidonuna Ay. Demet (Metehan) sınır kapısında Gümrük Dairesi çalışanları tarafından el konmasına dair şikâyetlere yer verdi.

Haberde ayrıca, Avrupa Komisyonu yetkilisi Stefan de Keersmaecker’in “akaryakıt, kişisel kullanım için olması, değerinin 260 Euro’yu aşmaması, arabanın benzin tankında bulunması veya kapasitesi 10 litreyi aşmayan bir bidonda bulunması durumunda, Yeşil Hat üzerinden taşınmasına izin verilen mallardan biridir” yönündeki açıklamasını da aktardı.

Keersmaecker’in açıklamasının açık ve net olmasına rağmen Gümrük Dairesi'nin Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde KKTC’den akaryakıt temin edilmesiyle ilgili açıklamasının farklı olduğuna işaret edilen habere göre, akaryakıt alımı konusundaki Gümrük Dairesi'nin şu açıklamayı yaptığı kaydedildi:

“AB hukukuna göre, akaryakıt şahsi bir yük olarak addedilmemektedir. İşlem vergisinden ve özel tüketim vergisinden muafiyet, özel kullanıma mahsus motorlu araçlarda bulunan yakıt ile taşınabilir bir kapta bulunup miktarı 10 litreyi aşmayan yakıta uygulanır. İşlem vergisinden ve özel tüketim vergisinden muafiyet, akaryakıtın ticari niteliği olmaması şartıyla verilir. Akaryakıt, sistematik olarak değil ara sıra taşınması şartıyla, ticari niteliğe sahip değildir şeklinde addedilmektedir.”

-Vatandaşın şikayeti

Hristos Panayis Klokkaris isimli vatandaşın gazeteye yaptığı şikâyeti da aktaran gazeteye göre, Klokkaris dün KKTC’den Güney Kıbrıs’a döndüğü sırada, Ay. Demet (Metehan) sınır kapısında yapılan rutin kontrolde KKTC’den aldığı 10 litrelik benzin bidonuna gümrük memurlarınca el konuldu.

Rum Gümrük Dairesiyle iletişime geçen gazetenin konuyu görüştüğü Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu’ndan “bir kişinin sistematik olarak ve defalarca KKTC’ye geçip 10 litrelik benzin getirmesinden dolayı el koyma olayının gerçekleştiği” yanıtını aldığı belirtildi.

Gazeteye göre, Konstantinu, “yapılan bir geziden dönerken gerekli durumlarda arabaya benzin konduğunda el koyma yapılmadığını” söyledi.

Haberde, Panayis’in "sistematik olarak" KKTC’ye geçmediği ve sınır kapısında kendisine "geziye çıkıp çıkmadığının" sorulmadığı belirtildi.

-Tüzüğün akaryakıt parametresi, AB yönetmeliğiyle uyumlu

Gazete, iki toplum arasındaki ticaretle ilgili Yeşil Hat Tüzüğü'nün, özellikle akaryakıt parametresinin, AB’nin üçüncü ülkelerle ilişkileriyle ilgili yönetmeliğin kopyası olduğuna işaret ederek, Rum Gümrük Dairesi'ni rahatsız eden şeyin de bu olduğunu kaydetti.

Haberde, AB Komisyonu’nun, iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ilgili yönetmeliği Kıbrıs’ın “ölçülerine göre” ayarlayarak, basitleştirdiği öne sürüldü.