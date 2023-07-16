KKTC’ye yönelik turist akışı Rum kesimini endişelendiriyor

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, KKTC’ye yönelik turist akışının Rum kesimini endişelendirdiği ifade edildi.

Simerini gazetesinde bugün “İşgal Bölgeleri Turist Akınına Uğruyor- Larnaka Havalimanı Aracılığıyla İşgal Bölgelerine Milyonlarca Turist” başlığıyla yer alan bir habere göre, Larnaka Havalimanını kullanarak Güney Kıbrıs’a gelen ve ardından Kuzey Kıbrıs’a geçen turistlerin, Rum kesiminde kaygı, endişe ve milyonlarca Euro’luk ekonomik kayba neden olduğu öne sürüldü.

Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere göre, bu yıl yaz aylarında KKTC makamlarının 2 milyondan fazla turist beklediğini yazan gazete, yine Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere göre, KKTC’ye tatile gelen turistlerin yüzde 95’inin ilk önce Larnaka Havalimanına inmesi, ardından da tatil için KKTC’ye geçmelerinin Rum kesiminde büyük bir endişe yarattığını kaydetti.

Bunun binlerce turistin Kıbrıs’a seyahat etmesi, ancak tatil için KKTC’yi tercih etmesi anlamına geldiğini kaydeden gazete, meselenin kronik hale geldiğini, Rum Yönetiminin ise belirli politikalar izlediğini yazdı.

Haberinde Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in görüşlerine yer veren gazete, Kumis’in yaptığı açıklamada, bunun Rum Turizm müsteşarlığını ciddi şekilde kaygılandıran bir konu olduğunu söylediğini aktardı.

KKTC’ye yönelik turist akışı yanı sıra başka kayıpların da kendilerini kaygılandırdığını ifade eden Kumis, bunun sürekli takip etmekle yükümlü oldukları bir konu olduğunu, çünkü hem ülkenin ekonomisini, hem de turizm sektöründe girişimde bulunan herkesin çıkarlarını etkilediğini savundu.

Kumis, bunun gerçekten çok üzücü olduğunu, çünkü bunun esasında haksız rekabet olduğu iddiasında da bulundu.

“KKTC’nin turistik bir güzergah olmadığının yurt dışında anlaşması için ne gibi önlemler alındığı” sorusuna karşılık ise Kumis, müsteşarlığın öncelikle Güney Kıbrıs’ı, ziyaretçilerin tam anlamıyla güvenli bir ortamda tatilinin, sunulan hizmetlerin ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarabileceği turistik bir güzergah olarak tanıttığını söyledi.

Kumis, bunun aksine, bir sebep veya provokasyon olması durumunda ise “sahte devletin yasadışı bir varlık olduğunu, ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu, Türk askeri varlığı ve yasadışı işgal yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin işgal altındaki bölgelerde etkin bir kontrol uygulayacak pozisyonda olmadığını, dolayısıyla da her ziyaretçi için ciddi bir güvenlik problemi olduğunu vurguladıklarını” söyledi.

Rum Yönetiminin, KKTC’yle iş birliğinde bulunan turizm acenteleri ve ofisleriyle ilgili olarak hangi politikayı izlediği sorusuna ise Kumis “İzlediğimiz politika nettir. Sahte devletle herhangi bir işbirliği ilişkisine sahip olan veya işgal altındaki topraklarımıza yönelik turizm paketleri ileriye götüren seyahat organizatörleriyle kesinlikle hiçbir iş birliğimiz yoktur” yanıtını verdi.