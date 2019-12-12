Kokain tasarrufu nedeniyle 2 kişi gözaltında

Aldığı bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, Larnaka’da 30 ve 37 yaşındaki iki kişinin tasarrufunda 105 gram kokain tespit ettiği ve şahısların tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

BOMBA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da bulunan Konut Finansman Kuruluşu’na kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yarısı bomba konduğunu ve bombanın patlamasıyla yangın çıktığını yazdı.

Haberde, binada büyük hasar meydana geldiği ve olayın faillerinin aranmakta olduğu kaydedildi.

BÜFE SOYGUNU

Gazete, bir başka haberinde de Ayia Napa’daki bir büfede dün, bıçaklı soygun olayı meydana geldiğini yazdı.

Haberde, 3 gencin bıçakla büfeye girdiği; büfe sahibini tehdit ederek, kasadaki 600 Euro’yu aldığı ve gözden kaybolduğu belirtildi.

Gazete, büfenin kamera sisteminin bulunmadığını kaydetti.