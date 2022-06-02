Kolokasidis ve Dimitriadis'in Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşleri

Güney Kıbrıs’ta 2023 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan DİKO eski yöneticilerinden Yorgos Kolokasidis’in, dün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorunu yanı sıra yolsuzluk ve siyasi karışıklıkla mücadele konusundaki tezlerini açıkladığı haber verildi.

Kolokasidis’in, Kıbrıs sorununda, iki kesimli iki toplumlu federasyondan uzak bir modeldeki çözüm müzakeresiyle ilgili tezlerini ortaya koyduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Kolokasidis’in iki kesimli iki toplumlu federasyondan uzak bir çözümden yana tavır takınarak, hedeflediği “Kıbrıs’ın” bu modelle elde edilemeyeceğini izah ettiğini iletti.

Güney Kıbrıs’ın tanınmış avukatlarından ve başkanlık seçimleri adaylarından Ahilleas Dimitriadis ise açıklamasında, Kıbrıs sorununun trajik bir çıkmazda bulunduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatlarının da büyük bir bedeli olduğunu savundu.