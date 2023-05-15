Kombos: “Bazı üçüncü ülkelerin yaptırımları bypass etmeye çalıştığına şahit oluyoruz”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “üçüncü ülkelerin, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bypass etmeye çalıştığına şahit olunduğunu, yaptırımlar konusunda kör nokta veya boşluk yaratılmasına izin verilmemesi gerektiğini" söyledi.
Haravgi’ye göre Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları (Gymnich) ve Hint-Pasifik 2’nci Bakanlar toplantısına katıldı.
Kombos AB-Çin ilişkileri tartışmasına da değinerek, “Bizim Çin’e yaklaşımımız, Avrupa ilke ve değerleri çıtasını düşürmeden, AB için çok önemli meselelere odaklanan bir yapısal diyalogdan geçmeli” ifadesini kullandı.
Konstantinos Kombos, Hint-Pasifik toplantısında ise Güney Kıbrıs’ın denizlerle ilgili anlaşmazlıklarının, Uluslararası Hukuk ve BM’nin 1982 tarihli Deniz Hukuku’na uygun barışçıl çözümünden yana olduğunu söyledi.