Kombos: “Bazı üçüncü ülkelerin yaptırımları bypass etmeye çalıştığına şahit oluyoruz”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “üçüncü ülkelerin, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bypass etmeye çalıştığına şahit olunduğunu, yaptırımlar konusunda kör nokta veya boşluk yaratılmasına izin verilmemesi gerektiğini" söyledi.

Haravgi’ye göre Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları (Gymnich) ve Hint-Pasifik 2’nci Bakanlar toplantısına katıldı.

Gymnich’te yaptığı konuşmada bazı üçüncü ülkelerin AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bypass etmeye çalıştığına şahit olduklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Kombos, AB’nin Ukrayna konusunda birlik olarak benzeri görülmemiş bir destek verdiğini, yaptırım yaklaşımında boşluk veya kör nokta yaratılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi, “Ukrayna’nın geleceği AB’dedir” dedi.

Kombos AB-Çin ilişkileri tartışmasına da değinerek, “Bizim Çin’e yaklaşımımız, Avrupa ilke ve değerleri çıtasını düşürmeden, AB için çok önemli meselelere odaklanan bir yapısal diyalogdan geçmeli” ifadesini kullandı.

Konstantinos Kombos, Hint-Pasifik toplantısında ise Güney Kıbrıs’ın denizlerle ilgili anlaşmazlıklarının, Uluslararası Hukuk ve BM’nin 1982 tarihli Deniz Hukuku’na uygun barışçıl çözümünden yana olduğunu söyledi.